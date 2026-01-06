RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Мороз до -23 и сильные снегопады: в Украину идет резкое похолодание

Иллюстративное фото: в Украину идет резкое похолодание (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине 8 и 9 января ожидается существенное ухудшение погодных условий. Сложная ситуация сложится в западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Снег и метели

По данным синоптиков, в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях прогнозируют значительный снег - от 10 до 25 см. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, возможны метели.

На дорогах ожидаются снежные заносы.

Гололедица

В Киевской и Черниговской областях пройдут сильные снегопады и мокрый снег, местами до 25 см. Также возможно налипание снега и гололедица на автодорогах.

На юге Киевской и Черниговской областей, в Сумской и Черкасской областях прогнозируется снег с дождем и местами гололед.

Морозы

А уже 10 и 11 января в Украине ожидается резкое похолодание:

  • в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях - ночью до -20 градусов, местами до -23 градусов, днем от -9 до -15 градусов;
  • в Кировоградской и Полтавской областях - от -6 до -12 градусов;
  • на юге, востоке и Днепропетровщине - от -4 градусов до +4 градусов.

Советы водителям и пешеходам

В связи с осложнением погодных условий спасатели призывают водителей быть максимально осторожными:

  • воздерживаться от рискованных маневров и превышения скорости;
  • снизить скорость вблизи пешеходных переходов;
  • увеличить дистанцию между транспортными средствами;
  • включать противотуманные фары вместе с ближним светом;
  • во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • пользоваться средствами пассивной безопасности - ремнями безопасности и детскими автокреслами.

Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы в одежде.

 

Напомним, в Украине в течение этой недели прогнозируется переменчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет колебаться от оттепели на юге до существенных морозов в западных и северо-восточных регионах.

Подробно о том, какой погода будет на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеГСЧССнегопад