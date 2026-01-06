Мороз до -23 и сильные снегопады: в Украину идет резкое похолодание

В Украине 8 и 9 января ожидается существенное ухудшение погодных условий. Сложная ситуация сложится в западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
По данным синоптиков, в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях прогнозируют значительный снег - от 10 до 25 см. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, возможны метели.
На дорогах ожидаются снежные заносы.
В Киевской и Черниговской областях пройдут сильные снегопады и мокрый снег, местами до 25 см. Также возможно налипание снега и гололедица на автодорогах.
На юге Киевской и Черниговской областей, в Сумской и Черкасской областях прогнозируется снег с дождем и местами гололед.
А уже 10 и 11 января в Украине ожидается резкое похолодание:
В связи с осложнением погодных условий спасатели призывают водителей быть максимально осторожными:
Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы в одежде.
Напомним, в Украине в течение этой недели прогнозируется переменчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет колебаться от оттепели на юге до существенных морозов в западных и северо-восточных регионах.
