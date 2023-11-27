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Мороз до -18. В Карпатах бушует лютая зима (фото)

Фото: в Карпатах фиксируют 18 градусов мороза 27 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Карпаты пришла лютая зима. Мороз здесь достигает 18 градусов, а видимость не больше 10 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:25, 27.11.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, снег (видимость до 10 м), ветер северо-восточный, 16 м/с, температура воздуха -18°С", - говорится в сообщении.

В Карпатах фиксируют 18 градусов мороза 27 ноября (facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода в Карпатах

Погода в украинских Карпатах уже давно нелетняя, как впрочем не в новинку снег и мороз.  Так, в понедельник, 9 октября, в Карпатах грянул мороз. А 10 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. Кроме того, украинские горы замело и 16 октября, а 17 октября там можно было наблюдать настоящую вьюгу.

Погода в Украине

Со вчера в Украине ликвидируют последствия непогоды. Больше всего досталось Одесской и Николаевской областям. Для ликвидации последствий был создан специальный штаб, а для расчистки и помощи пострадавшим, в частности в Одесской области на улицы вывели БТРы и привлекли военнослужащих Нацгвардии. Подробнее о ситуации с погодой в Украине на сегодня - читайте в материале.

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