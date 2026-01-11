RU

Общество Образование Деньги Изменения

Мороз до -14, снег и гололед: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 11 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 11 января, в ряде регионов ожидается снег, дождь и гололед Днем до -14 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня на юге, востоке, днем и в большинстве центральных областей будет облачно, снег и дождь. В юго-восточной части и на Харьковщине значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Порывы южного ветра 15-20 м/с.

Температура в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях днем 5-10° мороза. В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму - от 2° мороза до 3° тепла.

На остальной территории облачно с прояснениями, без осадков, лишь в западных областях днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура 9-14° мороза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололед.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 9-14° мороза, в Киеве 10-12° мороза.

 

Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал климатический обзор второго зимнего месяца и рассказал, какой погоды стоит ожидать в январе 2026 года.

ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве