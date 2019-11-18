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Morgan Stanley прогнозує зниження курсу долара в 2020

Новини » Економіка     18.11.2019 - 13:07
Morgan Stanley прогнозує зниження курсу долара в 2020
Фото: Morgan Stanley (www.morganstanley.com)

Аналітики радять купувати євро і британський фунт

Morgan Stanley прогнозує ослаблення курсу долара США до основних світових валют у 2020 році. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з прогнозом, американські акції та корпоративні облігації будуть виглядати гірше, чим у конкурентів в наступному році. Стратеги інвестбанку бачать великий потенціал для зростання на ринках з більш ясними перспективами зростання прибутку (Японія, ринки, що розвиваються), а також з можливістю зниження політичних ризиків (Європа).

Американські акції були світовими лідерами в цьому році, за ними йдуть європейські акції, оскільки обидва ринки виграли від того, що центральні банки почали новий цикл пом'якшення грошово-кредитної політики.

Це був цикл, який Morgan Stanley не врахував рік тому. "Ми недооцінили агресивність реакції центральних банків", - відзначили аналітики, підкресливши, що це стало можливими завдяки зниженню інфляції. У той же час в інвестбанку сумніваються, що центробанки зможуть повторити такий же крок і в 2020 році.

В Morgan Stanley вважають, що в США корпоративні доходи досягли піку, а акції коштують відносно дорого. Крім того, слід враховувати "унікальні" політичні ризики напередодні президентських виборів.

Згідно з прогнозом, вартість активів в США, ймовірно, знизиться, оскільки зростання в США сповільниться, що ще більше позначиться на доларі.

Серед конкретних закликів Morgan Stanley до 2020 року:

  • Прогноз індексу S&P 500 у базовому сценарії на кінець 2020 року становить 3000 проти 3120 в даний час.
  • Індекс MSCI Emerging Markets - 1150 проти 1050 в даний час.
  • У топ-10 валют з потенціалом росту входять євро, британський фунт, індійська рупія і новозеландський долар.
  • Прогноз нафти марки Brent на рівні 60 доларів за барель проти 63 доларів зараз.
  • Золото в 2020 році буде коштувати в середньому 1511 доларів за унцію проти 1466 доларів в даний час.

Нагадаємо, в березні Morgan Stanley прогнозував зниження курсу долара в 2019 році. Як відзначали експерти, три ключових фактори, які сприяли зростанню курсу долара в минулому році, швидше за все, приведуть до ослаблення американської валюти в 2019 році.

Нагадаємо, українська національна валюта гривня з вересня 2018 року до вересня 2019 року зміцнилася до долара на 12,8% і є №2 у світі за темпами зміцнення в річному вимірі після турецької ліри.

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Теми: Курс долара
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