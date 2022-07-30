Моравецький: через війну в Україні розійшлися шляхи Польщі та Угорщини

Польський прем'єр Матеуш Моравецький впевнений, що шляхи Польщі та Угорщини розійшлися через різне ставлення до війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Prawna.
Зокрема, він прокоментував заяву угорського прем'єра Віктора Орбана про те, що війна в Україні "потрясла польсько-угорські відносини", які були основною роботи у Вишеградській групі.
"Підтверджую слова прем'єр-міністра Орбана про те, що шляхи Польщі та Угорщини розійшлися", - зазначив Моравецький.
При цьому він додав, що Польща не бере участі у війні, а поставки зброї мають допомогти українцям відстояти свій суверенітет і подолати агресію Росії.
"Ми хочемо, щоб Україна вижила і зберегла свою територіальну цілісність, свій суверенітет. Я вірю, що це станеться", - додав Моравецький.
Нагадаємо, раніше угорський прем'єр Віктор Орбан заявляв, що Захід повинен припинити постачання зброї в Україну, а Європейський союз встати між нею і Росією, щоб розробити мирний план і схилити сторони до переговорів.
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