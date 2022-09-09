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Моравецький розповів про новий план Путіна щодо України і звернувся до ЄС

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Варшава, П'ятниця 09 вересня 2022 16:51
Моравецький розповів про новий план Путіна щодо України і звернувся до ЄС Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про новий план президента РФ Володимира Путіна щодо України і звернувся до країн Євросоюзу із закликом виділити Києву обіцяний транш в 9 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

"Наступний план Путіна - поставити Україну на коліна через брак фінансових ресурсів", - підкреслив Моравецький.

За його словами, з цієї героїчної оборони України повинна народитися Нова Європа – Європа, в якій Україна є її повноправним членом.

Моравецький також зазначив, що Польща разом зі своїми союзниками настійно закликає країни Євросоюзу надати Україні раніше анонсований транш економічної допомоги в 9 мільярдів євро.

Нагадаємо, що Моравецький прибув до Києва сьогодні вранці. В ході візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторона обговорили посилення військової та фінансової допомоги Україні.

Також раніше Моравецький заявив, що ЄС повинен заблокувати туристичні візи громадян Росії, а також обмежити в'їзд для російських олігархів.

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