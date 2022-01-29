Моравецький приїде з візитом до України. Зустрінеться з Зеленським і Шмигалем

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наступного тижня приїде до України. Його візит заплановано на 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера польського уряду Пьотра Мюллера.

"Польща підтримує Україну в запобіганні агресії Росії. Прем'єр-міністр Моравецький зустрінеться у вівторок у Києві з президентом і прем'єр-міністром України. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти мир в Європі", - зазначив він.

Зазначимо, напередодні в Польщі пройшло засідання Ради національної безпеки, в ході якого обговорювалася загроза вторгнення Росії в Україну. До цього Варшава звернулася до НАТО і Євросоюзу з проханням надати підтримку Києву.

Сьогодні також стало відомо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон наступного тижня приїде до України на тлі загрози російського вторгнення. Після візиту у нього заплановані переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.