Моравецький скасував поїздку в Ізраїль після слів Нетаньяху

Моравецький відправить на саміт в Ізраїль главу польського МЗС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил поезду в Израиль после обвинений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, во время конференции по Ближнему Востоку в Варшаве Нетаньяху обвинил поляков в причастности к Холокосту во время Второй мировой войны. В ответ на слова израильского премьер-министра Моравецкий отменил свою поездку в Израиль на саммит Вышеградской четверки (V4) .

По словам пресс-секретаря польского премьера Джоанны Копкинской, в телефонном разговоре с Нетаньяху Моравецкий сообщил, что на саммит Вышеградской четверки в Израиль приедет министр иностранных дел Польши Яцек Капутович.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда пригрозил перенести из Иерусалима саммит Вышеградской четверки (V4), если подтвердятся слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны.

Отметим, по данным газеты Haaretz, Нетаньяху в общении с журналистами на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве, заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами". Таким образом, он прокомментировал закон о Холокосте, который привел к конфликту в отношениях Польши с Израилем, Украиной и США.