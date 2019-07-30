Мораторій на продаж земель скасують до кінця 2019, - Офіс президента

Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук заявив, що в ОП планують скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі до кінця 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, в Україні також планують запустити ринок сільгоспземлі.

"У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити в цьому році, то буде досить складно", - повідомив Гончарук.

Також Гончарук зазначив, що зараз Офіс президента проводить переговори зі Світовим банком за моделлю відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні. Так, згідно з найбільш радикальної моделі, скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% в рік, а у відповідності з найменш радикальної - 0,5%.

"Ми шукаємо найменш болісну і найбільш ефективну модель (відкриття ринку землі - ред.)", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів до кінця поточного року продовжив пілотний проект по електронних земельних торгів. Члени уряду внесли зміни в пілотний проект по впровадженню електронних земельних торгів та посилення безпеки зберігання і захисту даних.

Зазначимо, раніше передбачалося, що Кабінет міністрів України подасть в парламент законопроект про ринок землі до 1 березня. Згідно з чинним законодавством, мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення діє до 2020 року. У минулому році Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав мораторій на продаж землі в Україні порушенням прав людини.