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Moody's погіршило прогноз для банківської системи України

Новини » Економіка    05.07.2019 - 11:17
Moody's погіршило прогноз для банківської системи України
Фото: Moody's (www.moodys.com)

Ризики пов'язані із зростанням споживчого кредитування

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service погіршило прогноз для банківської системи України з "позитивного" на "стабільний". Про це повідомляє агентство Reuters.

У Moody's вважають, що споживчі кредити, які швидко ростуть, створять ризики для якості активів у довгостроковій перспективі.

Moody's не чекає дефолтів за споживчими кредитами в найближчі рік-півтора на тлі збільшення доходів домогосподарств. Однак агентство попереджає, що подальше швидке зростання цього виду кредитування може негативно вплинути на якість банківських активів при повільних темпах економічного зростання.

За оцінками Moody's, питома вага проблемних кредитів у банківській системі України знизиться до 54% до кінця 2020 року з 69% у кінці 2018 року завдяки активізації кредитування та списанню старих кредитних боргів.

В повідомленні Moody's говориться, що стабільність української економіки і фінансової системи буде залежати від здатності Києва продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, перший заступник глави Національного банку Катерина Рожкова у грудні 2018 року заявила, що темпи зростання портфелів роздрібних кредитів в банках збільшуються на 40% на рік. Рожкова повідомила, що поки НБУ не бачить системних ризиків, незважаючи на високі темпи зростання в цьому сегменті.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2018 року 43% громадян України вважали, що найбільш безпечно зберігати заощадження в доларах США.

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