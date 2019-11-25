Moody's оцінило план уряду України досягти 7%-го зростання економіки

Фото: Moody's (www.moodys.com)

Мета амбітна і важкодосяжна

Міжнародне рейтингове агентство Moody's позитивно оцінює перспективи зростання економіки України, проте вважає, що план уряду країни досягти 7%-го зростання ВВП занадто оптимістичним. Про це йдеться в обґрунтуванні рейтингу України.

У Moody's відзначають, що рішення агентства поліпшити прогноз по рейтингу України зі "стабільного" на "позитивний" було зумовлене посиленням макроекономічної стабільності України, яка, разом з перспективою прискорення реформ, підтримує більш стійкі перспективи економічного зростання.

Зокрема, інфляція наблизилася до мети центрального банку, що дозволило поступово пом'якшити грошово-кредитну політику для сильнішого та більш збалансованого зростання. Економіка зростала протягом 15 кварталів поспіль, а в останні місяці відзначався різкий ріст економічних настроїв, що може підтримати більш високі рівні інвестицій, які все ще залишаються недостатніми по відношенню до потреб країни. У той же час податково-бюджетна позиція залишається розумною: очікується, що боргове навантаження державного сектора знизиться приблизно до 54% ВВП до кінця наступного року і буде підтримуватися скромним дефіцитом з цільовим показником 2,1% ВВП, закладеним у бюджеті 2020 року.

Ці поліпшення макроекономічної стабільності також підкріплюються спокійним політичним транзитом після виборів на початку цього року, що допомагає знизити ризики внутрішньополітичних подій, вважають в агентстві.

Обрання першого в Україні однопартійного уряду, в результаті якого утворилася менш політично роздроблена адміністрація, підвищує імовірність відновлення імпульсу реформ в Україні. У зв'язку з переговорами щодо нової програми з МВФ, український парламент прийняв багато законодавчих актів для просування програми реформ уряду, яка включає лібералізацію ринку землі, продовження антикорупційних реформ та посилення приватизації, відзначають аналітики агентства.

Тим не менш, амбітні завдання уряду України з проведення реформування, включаючи прискорення економічного зростання до 7% у 2021 року, є важкодосяжними, вважають в Moody's.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що економіка України може прискорити зростання до 4% в 2021 році, якщо новий уряд зможе виконати свої амбітні цілі проведення реформ.

Зазначимо, новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук неодноразово заявляв про плани прискорити економіку України і домогтися зростання 40% за п'ять років. За його словами, уряд розраховує на зростання ВВП не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.