Moody's может снизить инвестиционный рейтинг Израиля из-за конфликта с ХАМАС

Рейтинговое агентство Moody's поставило рейтинг Израиля А1 на пересмотр с возможным понижением, сославшись на продолжающийся военный конфликт с палестинской исламистской группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Хотя кратковременный конфликт все же может иметь кредитные последствия, но чем длительнее и серьезнее будет военный конфликт, тем большее его влияние, вероятно, окажет на эффективность политики, государственные финансы и экономику", - заявило Moody's.

Произошел огромный скачок стоимости страхования государственного долга Израиля с использованием так называемых кредитно-дефолтных свопов (CDS). Инвесторы используют CDS либо в качестве инструмента защиты, либо для спекуляций, и на прошлой неделе стоимость покупки израильских CDS выросла на 80%.

Рейтинг Израиля никогда не понижался ни одним из трех основных рейтинговых агентств - S&P Global, Moody's и Fitch.

Ранее на этой неделе конкурирующее рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинг страны на "отрицательный" и предупредило, что серьезная эскалация продолжающегося конфликта может привести к негативному рейтинговому действию.

Конфликт в Израиле

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Ее следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

ЦАХАЛ уже проводил рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. Но вглубь территории израильские солдаты не заходили.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил войскам, собравшимся 19 октября на границе с Сектором Газа, что вскоре они увидят палестинский анклав "изнутри". Это может означать, что может начаться наземная операция с целью уничтожения ХАМАС.