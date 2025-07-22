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Monobank запустил новую функцию для iPhone, которая изменит способ оплаты: подробности

Вторник 22 июля 2025 11:20
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Monobank запустил новую функцию для iPhone, которая изменит способ оплаты: подробности Monobank запустил эквайринг прямо на iPhone (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Monobank официально запустил возможность приема оплат через iPhone в рамках своего продукта "Терминал в смартфоне". Ранее эта функция была доступна только на Android-устройствах, однако теперь поддержка появилась и для пользователей iOS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Monobank Олега Гороховского в Telegram.

Что известно

"У нас уже давно есть "Терминал в смартфоне" - он позволяет бизнесу принимать оплаты без физического терминала. Но до сих пор это работало только на Android. Сегодня мы это наконец исправили", - сообщили в Monobank.

Приложение "Терминал by mono" позволяет предпринимателям принимать бесконтактные платежи с помощью банковских карт, смартфонов или часов благодаря технологии Tap to Pay. Все, что нужно - iPhone XS или новее. Никаких отдельных POS-терминалов не требуется.

Владельцу бизнеса достаточно установить приложение, ввести сумму - и клиент может просто приложить карту или гаджет к смартфону для оплаты.

Он также пошутил, что во время тестирования установил терминал на смартфон жены, и теперь она ежедневно "списывает с него деньги за завтрак".

Функция уже доступна для предпринимателей. Это может стать серьезным прорывом для малого бизнеса в Украине, сделав прием оплат проще и доступнее.

Monobank в Украине

Monobank - это первый в Украине банк, работающий исключительно через приложение без физических отделений. Запущен в ноябре 2017 года Fintech Band в партнерстве с Универсал Банком.

Банк предлагает кредитные и дебетовые карты. По состоянию на начало 2025 года Monobank обслуживает около 9,8 млн активных карт и занимает второе место среди банков по этому показателю. Также он входит в тройку лидеров по объему депозитов - около 108 млрд гривен.

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