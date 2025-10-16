В Monobank произошел сбой: что не работает

Сегодня, 16 октября, в мобильном приложении Monobank произошел сбой из-за большой нагрузки. Пользователи не могут получить доступ к сервису.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя банка Олега Гроховского.
Так, сейчас клиенты не могут воспользоваться возможностями мобильного приложения - при попытке входа система выдает сообщение об ошибке.
Обновлено в 11.10
Monobank сообщил о достижении 10 миллионов клиентов и запустил в своем приложении игру "охота на лимоны".
Спрос оказался настолько большим, что всего за первые 10 минут 10 000 пользователей нашли по 10 "лимонов", из-за чего серверы не смогли справиться с нагрузкой.
"Слушайте, вы можете искать их немного медленнее. У нас часть функционала из-за вас сдохла. Вы залезли в таком количестве в такие места, что там никого никогда не было", - сообщил Гороховский.
Monobank является одним из самых популярных банков в Украине. Работает полностью онлайн, поэтому не имеет традиционных отделений, но физическую карту можно получить через точки выдачи, в отделениях "Новой почты" или курьерской доставкой.
Оформить карту можно с помощью мобильного приложения, сфотографировав документы или используя "Дію".
Ранее в Monobank также произошел сбой, тогда фиксировали проблемы в работе мобильного приложения.
Также monobank призвал пользователей перевыпустить карты, чтобы ускорить переход с платежной системы Mastercard и на Visa