В Monobank произошел сбой: что не работает

Так, сейчас клиенты не могут воспользоваться возможностями мобильного приложения - при попытке входа система выдает сообщение об ошибке.

Обновлено в 11.10

Monobank сообщил о достижении 10 миллионов клиентов и запустил в своем приложении игру "охота на лимоны".

Спрос оказался настолько большим, что всего за первые 10 минут 10 000 пользователей нашли по 10 "лимонов", из-за чего серверы не смогли справиться с нагрузкой.

"Слушайте, вы можете искать их немного медленнее. У нас часть функционала из-за вас сдохла. Вы залезли в таком количестве в такие места, что там никого никогда не было", - сообщил Гороховский.