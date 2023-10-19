В Monobank опровергли фейки о блокировании банковских карт в случае неявки в ТЦК

Отметим, что некоторые украинские СМИ и Telegram-каналы распространили ложную информацию о том, что военнообязанным, которые получили повестки и не пришли в ТЦК, якобы могут заблокировать банковскую карту.

При этом они сопровождали такие посты скриншотом из приложения Monobank.

Соучредитель monobank подчеркнул, что эта информация - ничто иное, как фейк и ИПСО.

Он также пообещал заблокировать лицам, которые распространяют такие фейки возможность использовать банки.

"Администраторам каналов, которые так используют наше приложение и бренд будет заблокирован возможность использовать банки", - написал Гороховский.

Мобилизация в Украине

Сейчас в Украине действует всеобщая мобилизация, которая осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. Это означает, что мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, а значит, подпадают под призыв в армию.

Отметим, что в ТЦК заявляли, что мобилизация не коснется абсолютно всех мужчин, но каждый военнообязанный должен понимать, что ему, скорее всего, придется защищать Украину с оружием в руках.

Напомним, РБК-Украина объясняло, какое наказание грозит за отказ от повестки.

К тому же, в ТЦК рассказали, нужно ли идти в военкомат, если нашли повестку в почтовом ящике.

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