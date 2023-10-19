RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Monobank опровергли фейки о блокировании банковских карт в случае неявки в ТЦК

Фото: в Monobank опровергли фейки о блокировании банковских карт в случае неявки в ТЦК (moneybanking.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В сети распространили ложную информацию о якобы возможной блокировке банковских карт военнообязанных. Однако данные не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Monobank Олега Гороховского.

Отметим, что некоторые украинские СМИ и Telegram-каналы распространили ложную информацию о том, что военнообязанным, которые получили повестки и не пришли в ТЦК, якобы могут заблокировать банковскую карту.

При этом они сопровождали такие посты скриншотом из приложения Monobank.

Соучредитель monobank подчеркнул, что эта информация - ничто иное, как фейк и ИПСО.

Он также пообещал заблокировать лицам, которые распространяют такие фейки возможность использовать банки.

"Администраторам каналов, которые так используют наше приложение и бренд будет заблокирован возможность использовать банки", - написал Гороховский.

Мобилизация в Украине

Сейчас в Украине действует всеобщая мобилизация, которая осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. Это означает, что мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, а значит, подпадают под призыв в армию.

Отметим, что в ТЦК заявляли, что мобилизация не коснется абсолютно всех мужчин, но каждый военнообязанный должен понимать, что ему, скорее всего, придется защищать Украину с оружием в руках.

Напомним, РБК-Украина объясняло, какое наказание грозит за отказ от повестки.

К тому же, в ТЦК рассказали, нужно ли идти в военкомат, если нашли повестку в почтовом ящике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
банкиMonobankфейкиМобилизация в Украине