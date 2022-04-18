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Монобанк закриває рахунки тих, хто не залишив Крим, ОРДЛО, Росію та Білорусь

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 16:05
Монобанк закриває рахунки тих, хто не залишив Крим, ОРДЛО, Росію та Білорусь Фото: співзасновник Монобанку Олег Гороховський (instagram com gorokhovsky)
Автор: Сергей Новиков

"Монобанк" з 18 квітня припиняє обслуговувати клієнтів, хто ще не залишив окупований Крим, Донбас, Росію, Білорусь та низку інших країн. А також закриває їхні рахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram співзасновника Monobank Олега Гороховського.

"З сьогоднішнього дня ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не залишили наступні території: Росія, Білорусь, Крим, "ЛДНР", Північна Корея, Сирія, Еритрея - загалом 11 251 особа. Рахунки цих людей будуть закриті ... Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад", - сказав він.

Зазначимо, наприклад, чоловіки-громадяни України просто не можуть виїхати з окупованого Донбасу, оскільки там діє відповідна заборона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як йдуть справи з кредитними канікулами в українських банках.

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