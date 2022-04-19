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Монобанк передумав закривати рахунки клієнтів, які виїхали до Криму й ОРДЛО

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Київ, Вівторок 19 квітня 2022 08:51
Монобанк передумав закривати рахунки клієнтів, які виїхали до Криму й ОРДЛО Фото: співзасновник Монобанку Олег Гороховський (instagram com gorokhovsky)
Автор: Юлія Бойко

Український "Монобанк" не закриватиме рахунки своїх клієнтів, які знаходяться в окупованому Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей. Але припиняє обслуговування тих, хто знаходиться в Росії, Білорусі та низці інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook співзасновника Monobank Олега Гороховського.

За його словами, рішення про припинення обслуговування клієнтів, які до 24 лютого 2022 виїхали на території тимчасово окупованих Криму, Донецька і Луганська, виявилося спірним.

"Звичайно ж, ми не приймемо рішення, яке викликає невдоволення у більш ніж 30% опитаних. Ми не будемо закривати рахунки клієнтам, які виїхали до 24.02 в Крим і в ОРДЛО", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що "Монобанк" хотів закрити рахунки тих, хто не залишив Крим, ОРДЛО, Росію, Білорусь, Північну Корею, Еритрею та Сирію. Загалом даний захід мав торкнутися понад 11 000 клієнтів.

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