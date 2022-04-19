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Монобанк передумал закрывать счета клиентов, выехавших в Крым и ОРДЛО

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Киев, Вторник 19 апреля 2022 08:51
Монобанк передумал закрывать счета клиентов, выехавших в Крым и ОРДЛО Фото: сооснователь Монобанка Олег Гороховский (instagram com gorokhovsky)
Автор: Юлия Бойко

Украинский "Монобанк" не будет закрывать счета своих клиентов, которые находятся в оккупированном Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Но прекращает обслуживание тех, кто находится в России, Беларуси и ряде других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook сооснователя Monobank Олега Гороховского.

По его словам, решение о прекращении обслуживания клиентов, которые до 24 февраля 2022 выехали на территории временно оккупированных Крыма, Донецка и Луганска, оказалось спорным.

"Конечно же, мы не примем решение, которое вызывает недовольство у более чем 30% опрошенных. Мы не будем закрывать счета клиентам, выехавшим до 24.02 в Крым и в ОРДЛО", - отметил он.

Напомним, вчера стало известно, что "Монобанк" хотел закрыть счета тех, кто не покинул Крым, ОРДЛО, Россию, Беларусь, Северную Корею, Эритрею и Сирию. В общей сложности мера должна была коснуться более 11 000 клиентов.

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