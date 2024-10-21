Monobank запустил магазин market by mono: как он работает и что там можно купить

Monobank в понедельник, 21 октября, запустил свой маркетплейс под названием market by mono. Пока доступны товары в трех категориях, однако, со временем должны появиться и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение monobank в соцсети X.

В настоящее время доступны три категории товаров: гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника. Впоследствии ассортимент будет расширяться. Первыми партнёрами маркетплейса стали Moyo, КТС и Clic.

По словам владельца monobank Олега Гороховского , на маркетплейсе должны быть привлекательные условия для покупателей и партнеров. Товары можно будет приобрести по программе "Покупка частями" без переплат и скрытых комиссий. Для партнеров обещают от 3 до 5 раз более низкие тарифы, чем у конкурентов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что monobank запустил новую функцию "Групповые расходы", упрощающую распределение расходов среди пользователей. Теперь можно создавать группы, добавлять расходы и автоматически рассчитывать, кто виноват, без необходимости обмена карточными номерами или чеками.

Новая функция позволяет удобно отслеживать общие затраты, например, в путешествиях или при организации мероприятий. Monobank автоматически рассчитывает суммы для каждого участника, а также посылает напоминания об оплате.

Также мы писали, что monobank добавил новую функцию в приложении, позволяющую клиентам получать предупреждения о будущих расходах. Теперь пользователи расширения банка могут настроить уведомления и узнавать, какая сумма и за что будет списана с их счета за один-два дня вперед.

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