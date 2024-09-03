Монголия поставила под удар свою международную субъектность, - заявление Костина об отказе от ареста Путина

"Сегодня Путин унизил Монголию, цинично использовав ее в качестве разменной монеты в своей геополитической игре", - отметил он.

В своем заявлении Генпрокурор Украины напомнил представителям власти Монголии, что способность придерживаться своих обязательств по международному праву - это один из главных критериев принадлежности государства к цивилизованному миру.

Костин добавил, что предоставление гарантий безопасности международному преступнику подрывает суть глобальной правовой системы, а также серьезно нарушает ценности демократических стран.

"Отказом от ареста Путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность", - подчеркнул он.

Костин напомнил, что Украина хорошо знает цену независимости, поэтому продолжит активное сотрудничество с международными партнерами для обеспечения справедливого наказания для всех военных преступников. Это нужно ради восстановления справедливости для всех, кто пострадал от злости РФ.

"Нормы международного права созданы именно для того, чтобы народы в мире не платили кровью за свою свободу, как сейчас за нее платят украинцы", - подчеркнул он.

Визит Путина в Монголию

На прошлой неделе Кремль анонсировал визит российского диктатора в Монголию. Известно, что туда его пригласил президент страны Ухнагийн Хурелсух. Известно, что Путин во время визита примет участие в различных мероприятиях, посвященных "победе советских и монгольских сил над японцами".

Напомним, что Монголия ратифицировала Римский устав. Это означает, что страна полностью признает юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего официальный ордер на арест российского диктатора. Однако издание Bloomberg сообщало, что власти Монголии смогли заверить Путина в неисполнении ордера на его арест. Именно поэтому Путин осмелился приехать в страну вчера, 2 сентября.

В МИД Украины уже отреагировали на решение Монголии. Спикер ведомства Георгий Тихий заявил, что отказ арестовать Путина является серьезным ударом по Международному уголовному суду и системе международного уголовного правосудия в целом. Именно поэтому Украина стремится убедиться, что за подобное Монголию будет ждать ответственность.