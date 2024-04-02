FinAwards 2024: Moneyveo – "Лучшая МФО онлайн"

Moneyveo в очередной раз стала победителем ежегодного конкурса FinAwards, традиционно организованного авторитетными финансовыми порталами Минфин и finance.ua. В конкурсе соревновались сильнейшие представители финансового сектора Украины за лидерство в различных номинациях. Пользователи сервисов и экспертное жюри уже в седьмой раз определили лучшие компании, финансовые продукты и предложения.

В этом году организаторы отмечают высокую активность участвовавших в голосовании клиентов, что свидетельствует о том, что финансовые услуги остаются актуальными и важными в текущих реалиях. Пользователи становятся более сознательными и хотят влиять на выбор наилучшего финансового учреждения, отдавая предпочтение тем, кто предоставляет выгодные условия и поддержку. Это формирует цивилизованный и высококонкурентный рынок. Что способствует улучшению качества услуг и условий кредитования.

Отбор претендентов на победу в FinAwards 2024 длился целых три месяца. В числе участников были представители ведущих банков Украины, СEO МФО, IT, страховых компаний, инвестиционных и сервисных проектов, инфлюэнсеры и другие представители fintech-бизнеса.

Благодаря высокому качеству своих финансовых услуг и способности отвечать потребностям современного пользователя, Moneyveo получила первое место в категории "Лучшая МФО онлайн". Второе место в номинации "Лучший CEO микрофинансовой организации", полученное CEO Moneyveo Сергеем Синченко, подчеркивает важную роль руководства в успешном функционировании компании. Его лидерские качества и стратегическое видение привели к достижению высоких результатов и позиционированию Moneyveo как лидера в сфере онлайн-кредитования.

Победа на FinAwards 2024 – это не только подтверждение лидерской позиции Moneyveo на рынке, это важное признание значимости нашей работы, востребованности услуги онлайн-кредитования для украинских граждан. И мы гордимся, что можем быть полезными и формируем финансовую инклюзию, предоставляя средства тем, кто в них нуждается. Мы не только оказываем финансовую поддержку, но и строим крепкие связи с нашими клиентами и партнерами – вкладывая сердце в каждый аспект своей работы. Спасибо команде, спасибо партнерам, спасибо клиентам, спасибо украинским военным за то, что можем работать и строить будущее вместе», — подчеркнул СЕО Moneyveo Сергей Синченко.

По словам СЕО, команда Moneyveo всегда нацелена на помощь людям и сотрудничество с клиентами, что позволяет добиваться высоких результатов и оставаться лидером в сфере небанковского потребительского кредитования онлайн. Компания уделяет большое внимание разработке новых решений, облегчающих опыт пользователей. Признание Moneyveo на конкурсе FinAwards 2024 свидетельствует не только об успешной деятельности в секторе финтех, но и о ее инновационности и соответствии высоким стандартам качества в современном финансовом мире.

Всеукраинская ежегодная премия FinAwards имела и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд "Таблеточки", который помогает онкобольным детям качественно и вовремя получить необходимую помощь. Кроме того, в рамках FinAwards проводили благотворительный аукцион в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр), в котором СЕО Moneyveo Сергей Синченко тоже принял участие.

Напомним, что компания Moneyveo является не только лидером в сфере инновационных решений, но и отличается активной социальной деятельностью, в том числе помощью военным. За 2 года войны Moneyveo перечислила более 16 млн гривен на нужды ВСУ, передала защитникам 50 FPV-дронов и несколько единиц техники. Регулярно отправляет на позиции разную экипировку по запросам бойцов, дизельные генераторы, тепловизоры, медицинские средства и т. д.