Монастирський озвучив позицію щодо легалізації вогнепальної зброї
Новий міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський виступає проти легалізації вогнепальної зброї. Втім, він підтримує прийняття закону про зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю міністра для "Інтерфакс-Україна".
Він повідомив, що є одним із співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний. Восени можна буде вийти на повторне голосування у Верховній раді щодо цього закону, і МВС його "однозначно підтримуватиме" його ухвалення.
"Але водночас я не прихильник легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в країні - власне кажучи, роздачі пістолетів", - заявив Монастирський.
За його словами, за зведеннями, кількість злочинів із використанням зброї не настільки велика, вона просто є піковою у суспільній свідомості.
"Тут допоможуть тільки профілактика і так звані місячники добровільної здачі зброї. Ті, хто тримають у себе привезену з АТО зброю, не можуть її віддати, побоюючись, що це загрожує відповідальністю їм і їхній родині", - зазначив глава МВС.