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Монастырский едет в Польшу, чтобы обсудить инцидент с "подарком"

Фото: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В скором времени должна состояться встреча глав МВД Украины Дениса Монастырского и Польши Мариуша Каминского, которая поставит точку в слухах об "украинском подарке" генералу Ярославу Шимчику, главному коменданту полиции Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского.

По словам Каминского, глава МВД Украины выразил готовность приехать в Польшу и встретиться со своим польским коллегой в ближайшее время. Визит касается украинского подарка генералу Ярославу Шимчику.

"В то же время, прекращая спекуляции СМИ, я исключаю увольнение главкома
польской полиции", - отметил польский министр.

Напомним, что глава МВД Польши Мариуш Каминский встал на защиту Ярослава Шимчика, заявив, что гранатомет был "официальным подарком" от украинских коллег, однако начальник полиции не был информирован о том, что он окажется "не таким, как сказали хозяева". По словам Каминского, происшествие выясняется также и украинской стороной.

На днях РБК-Украина сообщало, что после выписки из больницы глава польской полиции Ярослав Шимчик впервые поделился подробностями о взрыве "украинского подарка" в его кабинете.

Добавим, что в результате взрыва гранатомета, подаренного главнокомандующему полиции Польши во время визита в Украину, пострадали три человека.

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