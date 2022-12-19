Монастырский едет в Польшу, чтобы обсудить инцидент с "подарком"

В скором времени должна состояться встреча глав МВД Украины Дениса Монастырского и Польши Мариуша Каминского, которая поставит точку в слухах об "украинском подарке" генералу Ярославу Шимчику, главному коменданту полиции Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского.

"В то же время, прекращая спекуляции СМИ, я исключаю увольнение главкома польской полиции", - отметил польский министр.

По словам Каминского, глава МВД Украины выразил готовность приехать в Польшу и встретиться со своим польским коллегой в ближайшее время. Визит касается украинского подарка генералу Ярославу Шимчику.

Напомним, что глава МВД Польши Мариуш Каминский встал на защиту Ярослава Шимчика, заявив, что гранатомет был "официальным подарком" от украинских коллег, однако начальник полиции не был информирован о том, что он окажется "не таким, как сказали хозяева". По словам Каминского, происшествие выясняется также и украинской стороной.

На днях РБК-Украина сообщало, что после выписки из больницы глава польской полиции Ярослав Шимчик впервые поделился подробностями о взрыве "украинского подарка" в его кабинете.

Добавим, что в результате взрыва гранатомета, подаренного главнокомандующему полиции Польши во время визита в Украину, пострадали три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .