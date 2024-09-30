МОН изменило правила изучения "Защиты Украины" в школах: о чем речь

МОН утвердило изменения в Порядок разделения классов на группы при изучении предмета "Защита Украины". Теперь учеников 10–11 классов будут распределять на группы по количеству лиц – от 8 до 15 в каждом, независимо от пола.

Этому предшествовало принятие Закона № 3724-IX, отменившего гендерное разделение при преподавании предмета. Теперь и ребята, и девушки будут иметь равные возможности для овладения базовыми навыками самозащиты, жизни и формирования оборонного сознания.

От гендерного разделения должны отказаться все

В рамках всеукраинского педагогического эксперимента, на протяжении 2024-2026 годов вводится модельная учебная программа "Защита Украины". Учебные заведения, которые продолжают преподавать по старой программе, также должны отказаться от гендерного разделения групп.

Обновленная программа состоит из 10 модулей, ориентированных на развитие практических навыков. В них входят медицинская помощь, управление беспилотниками, тактическая медицина, радиосвязь и другие современные технологии, актуальные в условиях военного времени. Кроме того, программа будет способствовать развитию эмоциональной стойкости и умению действовать в экстремальных ситуациях.

С 2027 года программа станет основой для профильного изучения, что позволит учащимся выбирать отдельные модули для углубленного обучения.

Новый формат обучения в ячейках

Вместо традиционных 45-минутных уроков раз в неделю обновленная программа предусматривает проведение занятий в течение целого дня раз в месяц. Для этого в громадах создаются специальные учебные центры, объединяющие учащихся из нескольких школ.

На реализацию этого проекта государство выделило субвенцию в размере 1,74 млрд грн, из которых 1,64 млрд грн направлено на оснащение учебных ячеек, а 100 млн грн – на профессиональное развитие учителей. Громады уже закупают симуляторы для управления дронами, обучающие тиры и другие интерактивные средства для качественного практического обучения.