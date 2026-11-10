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МОН определил дедлайн для грантов на обучение: когда студентам нужно их подтвердить

11:09 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
Как студенты могут подтвердить получение грантов (коллаж РБК-Украина)

Студенты, получающие государственные гранты на оплату обучения, должны подтвердить право на поддержку в приложении "Дія" в ноябре и начале декабря. Первый платеж по академическим и государственным грантам Министерство образования и науки планирует осуществить до конца 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Когда подтверждать грант

График подтверждения грантов определило Министерство образования и науки в письме учреждениям высшего образования.

Студенты первого курса должны подтвердить сертификат на получение академического гранта с 9 по 29 ноября 2026 года.

Для студентов второго и третьего курсов, которым продолжают предоставлять государственные гранты, сроки другие - с 13 ноября по 3 декабря.

Подтвердить грант нужно лично в приложении "Дія" с помощью "Дія.Підпис".

Когда поступят деньги

После подтверждения грантов МОН выдаст приказы об их предоставлении или продлении. В документах указывается размер поддержки и распределение суммы на платежи.

Первый платеж по академическим и государственным грантам планируют осуществить до конца 2026 года.

В министерстве пояснили, что в этом году механизм формирования грантов был доработан через расширение категорий получателей и уточнение критериев оказания поддержки.

До поступления финансирования МОН рекомендует учебным заведениям не применять к студентам, отвечающим условиям получения гранта, негативных последствий из-за неуплаты той части стоимости обучения, которую должна покрыть государственная поддержка.

Также университеты должны уведомить студентов о сроках и порядке подтверждения грантов.

Читайте также о том, что студенты, поступившие на бакалавриат или магистратуру в 2026 году и имеющие право на государственный грант, должны были подтвердить его в приложении "Дія" до 25 октября. Однако затем дату сместили.

Напомним, что поступающие, получившие рекомендацию на бюджет, но отказавшиеся от места и вступившие на контракт, не будут иметь права получить государственный образовательный грант.

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