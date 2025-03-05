В МОН определили, кто и как будет поступать в вузы в 2025 году: где будет творческий конкурс

На какие специальности в этом году нужно сдавать творческий конкурс

Согласно Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году, поступающие, как и в прошлом году, должны будут успешно сдать национальный мультипредметный тест (НМТ) - по четырем предметам.

При этом внеконкурсное поступление (даже на контракт) по всем специальностям и уровням высшего образования запрещено.

В целом для конкурсного отбора абитуриентов в этом году засчитываются:

баллы НМТ 2025 года (по четырем предметам и творческому конкурсу по специальностям, для которых он предусмотрен);

баллы НМТ 2024 года (по четырем предметам и творческому конкурсу по специальностям, для которых он предусмотрен);

баллы НМТ 2023 года (по трем конкурсным предметам и творческому конкурсу по специальностям, для которых он предусмотрен);

баллы НМТ 2022 года (по трем конкурсным предметам и творческому конкурсу по специальностям, для которых он предусмотрен).

Проходить творческий конкурс в этом году придется тем из выпускников, кто планирует учиться на творческих специальностях:

"Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство";

"Дизайн";

"Декоративное искусство и ремесла;

"Изобразительное искусство и реставрация";

"Музыкальное искусство";

"Перформативные искусства";

"Архитектура и градостроительство".

Кроме того, на специальность "Физическая культура и спорт" абитуриенты должны будут сдавать "конкурс физических способностей".

Приложение к Порядку приема на обучение для получения высшего образования (скриншот: mon.gov.ua)

Стоит отметить, что к специальностям, которым предоставляется в этом году особая поддержка от государства, относятся: