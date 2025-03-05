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В МОН определили, кто и как будет поступать в вузы в 2025 году: где будет творческий конкурс

В МОН утвердили Порядок приема на обучение для получения высшего образования (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство образования и науки Украины утвердило Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году. В нем определено, в частности, на какие специальности нужно сдавать творческий конкурс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ, обнародованный на сайте МОН.

На какие специальности в этом году нужно сдавать творческий конкурс

Согласно Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году, поступающие, как и в прошлом году, должны будут успешно сдать национальный мультипредметный тест (НМТ) - по четырем предметам.

При этом внеконкурсное поступление (даже на контракт) по всем специальностям и уровням высшего образования запрещено.

В целом для конкурсного отбора абитуриентов в этом году засчитываются:

  • баллы НМТ 2025 года (по четырем предметам и творческому конкурсу по специальностям, для которых он предусмотрен);
  • баллы НМТ 2024 года (по четырем предметам и творческому конкурсу по специальностям, для которых он предусмотрен);
  • баллы НМТ 2023 года (по трем конкурсным предметам и творческому конкурсу по специальностям, для которых он предусмотрен);
  • баллы НМТ 2022 года (по трем конкурсным предметам и творческому конкурсу по специальностям, для которых он предусмотрен).

Проходить творческий конкурс в этом году придется тем из выпускников, кто планирует учиться на творческих специальностях:

  • "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство";
  • "Дизайн";
  • "Декоративное искусство и ремесла;
  • "Изобразительное искусство и реставрация";
  • "Музыкальное искусство";
  • "Перформативные искусства";
  • "Архитектура и градостроительство".

Кроме того, на специальность "Физическая культура и спорт" абитуриенты должны будут сдавать "конкурс физических способностей".

Приложение к Порядку приема на обучение для получения высшего образования (скриншот: mon.gov.ua)

Стоит отметить, что к специальностям, которым предоставляется в этом году особая поддержка от государства, относятся:

  • "Образование";
  • "Естественные науки, математика и статистика";
  • "Инженерия, производство и строительство";
  • "Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина";
  • "Транспорт и услуги";
  • "Безопасность и оборона".

Напомним, ранее мы рассказывали все, что нужно знать про НМТ-2025 (когда регистрация, какие будут экзамены, конкурсный порог для поступления и т.д.).

Читайте также, можно ли поступить в вуз без украинского документа о полном общем среднем образовании.

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