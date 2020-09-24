Біля коледжу в Києві сталися сутички з поліцією, є постраждалі

Фото: сутички з поліцією (facebook.com/Piddubnyicollege)

На території Олімпійського коледжу в Києві відбулися сутички з поліцією. В результаті інциденту є постраждалі.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні вдень на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного виникла конфліктна ситуація. Поліція на місці уточнила, що конфлікт стався під час візиту ліквідаційної комісії.

Поліцейські втрутилися в ситуацію, в результаті інциденту кілька людей отримали тілесні ушкодження, в тому числі і правоохоронці. Зараз обидві сторони конфлікту запрошені до управління поліції для дачі пояснень.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею "хуліганство".

Зазначимо, на початку вересня студенти цього коледжу оголосили страйк після рішення Кабінету міністрів передати його Національному університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС). В уряді вирішили реорганізувати коледж, приєднавши до університету.

Олімпійський коледж назвав це спробою рейдерського захоплення. На його сторінці в Facebook зазначено, що керівництво НУФВіС нібито привернуло так званих тітушок, щоб вирішити конфліктну ситуацію.