МОН прокомментировало отток абитуриентов за границу: что показывает статистика

Насколько массовый выезд студентов за границу

"Могу развеять мифы. Да, есть определенное количество тех, кто выезжает за границу. Но цифры показывают: примерно столько же возвращается обратно", - сказал чиновник.

По его словам, нынешние показатели вступительной кампании почти не отличаются от прошлогодних - разница в пределах статистической погрешности (около 3%).

Вступление-2025 в цифрах

210 тысяч - открыто электронных кабинетов абитуриентов;

195 тысяч - подали хотя бы одно заявление;

176 тысяч - получили рекомендации к зачислению: из них 65 тысяч - на бюджет и 110 тысяч - на контракт.

Винницкий также добавил, что многие из поступающих на контракт претендуют на гранты для частичной оплаты.

Что еще сказали в МОН

В этом году немного меньше поступающих из восточных регионов - причина, очевидно, в условиях безопасности.

"Очевидно есть региональные различия и чуть меньше поступили в восточных частях страны, больше поступили в западных частях в университеты, но тем не менее мы говорим об определенной стабилизации системы даже уже на четвертый год войны", - заявил заместитель министра.

В топ-10 популярных специальностей впервые за последние годы вошла медицина. Стабильно высокий интерес - к менеджменту, филологии, маркетингу, психологии и праву.