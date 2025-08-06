МОН прокомментировало отток абитуриентов за границу: что показывает статистика

Несмотря на распространенное мнение о массовом оттоке абитуриентов за границу, количество поступающих, которые покидают Украину, примерно равно тем, кто возвращается, заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Винницкого в эфире телемарафона.
"Могу развеять мифы. Да, есть определенное количество тех, кто выезжает за границу. Но цифры показывают: примерно столько же возвращается обратно", - сказал чиновник.
По его словам, нынешние показатели вступительной кампании почти не отличаются от прошлогодних - разница в пределах статистической погрешности (около 3%).
Винницкий также добавил, что многие из поступающих на контракт претендуют на гранты для частичной оплаты.
В этом году немного меньше поступающих из восточных регионов - причина, очевидно, в условиях безопасности.
"Очевидно есть региональные различия и чуть меньше поступили в восточных частях страны, больше поступили в западных частях в университеты, но тем не менее мы говорим об определенной стабилизации системы даже уже на четвертый год войны", - заявил заместитель министра.
В топ-10 популярных специальностей впервые за последние годы вошла медицина. Стабильно высокий интерес - к менеджменту, филологии, маркетингу, психологии и праву.
Читайте также о том, что абитуриенты, которые получили рекомендацию на зачисление в учреждения высшего образования (на бюджет или контракт по выбранному приоритету), должны выполнить все требования к зачислению до 18:00 9 августа.
Ранее мы писали о том, что в 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. В нем участвуют уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.
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