"Исказит понимания дисциплин". Чем грозит объединение истории Украины и всемирной

Почему решили объединить школьные курсы истории

Согласно приказу МОН №1072, подписанному министром образования Оксеном Лисовым 30 июля 2024 года, утверждаются "концептуальные основы реформирования исторического образования в системе общего среднего образования". Одним из ключевых положений этого документа есть объединение курсов истории Украины и всемирной истории.

Как отмечается на девятой странице документа, генеральный директор директората школьного образования Игорь Хворостян обосновывает необходимость такого изменения интеграцией учебного процесса, которая, по его мнению, должна способствовать более целостному пониманию исторических событий.

Реакция педагогов

Однако педагоги и ученые выражают обеспокоенность, что объединение этих двух дисциплин может привести к потере важных знаний, необходимых для формирования национальной идентичности и понимания мировых процессов. Они считают, что такие предметы должны оставаться отдельными, поскольку каждый из них выполняет свою уникальную образовательную роль.

Представители академических кругов и педагоги, которые не согласны с этой инициативой, начали сбор подписей в сети под письменным обращением, в котором выражают протест против объединения школьных предметов "История Украины" и "Всемирная история" в один курс. Письмо на имя министра образования Оксена Лисового остается открытым для подписания, включая родителей учащихся. Всем желающим присоединиться предлагают заполнить специальную форму.

Новый подход может исказить научную объективность

Учитель истории Василий Михальчук в комментарии для РБК-Украина отмечает, что новая концепция, пока не имеющая названия, предусматривает интеграцию истории Украины со всемирной историей в одном курсе. Он критикует идею министра относительно паритета между двумя историями, утверждая, что такой паритет никогда не существовал, поскольку всемирной истории всегда было меньше, чем истории Украины.

"История Украины уже сейчас интегрирована в мировой исторический процесс, и новый подход, который дает центральное место Украине, может исказить научную объективность и привести к авторитарным тенденциям в преподавании истории", – отмечает Василий Михальчук.

Он также подчеркивает важность разделения этих двух предметов, ведь всемирная история позволяет понять глобальные процессы, в то время как история Украины акцентирует внимание на национальных событиях. Объединение их в один курс, по его мнению, нарушит баланс и приведет к потере полноценного понимания обеих дисциплин.

Значимость истории Украины

Учитель истории Баничского УВК в Сумской области Сергей Просяник в комментарии для РБК-Украина также выразил негативное отношение к этой инициативе, сравнивая ее с возможностью объединения украинского и иностранного языка в один предмет. Он отмечает, что история Украины и всемирная история всегда преподавались синхронно, начиная с 7 класса, и так было в школьной программе всегда.

"В современных условиях, когда Украина сталкивается с экзистенциальной угрозой со стороны России, необходимо больше акцентировать внимание именно на истории Украины. На мой взгляд, эта одна из причин этой войны - недостаточное изучение собственной истории, и ученики должны получить глубокое понимание национальных событий", – говорит Сергей Просяник.

Оба педагога отмечают, что история должна оставаться научно объективной дисциплиной, которая передает опыт прошлого без эмоциональных или политических оценок. По их мнению, объединение истории и всемирной истории может негативно повлиять на качество образования и сформировать искаженное восприятие исторических событий.