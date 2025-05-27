Лисовой сделал заявление о выезде старшеклассников за границу
Тенденция выезда украинских выпускников после 11 класса за границу действительно существует, однако массового характера она пока не приобрела.
РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает, что об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время общения с журналистами в Киеве
"Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить такую негативную тенденцию, не доведя ее до уровня угрозы", - отметил Лисовой.
По его словам, основная причина такой миграции - вопрос безопасности.
В то же время министр согласился с заявлением вице-премьера Алексея Чернышева о том, что все украинские дети, которые возвращаются из-за границы, имеют право на место в украинской школе, независимо от уровня знаний.
"Более того, места для детей есть. У нас много недоукомплектованных школ, и они с радостью принимают учеников. Здесь вообще нет проблемы, это абсолютно правильная политика", - добавил глава МОН.
После двух лет полномасштабной войны вопрос возвращения детей и их доступа к образованию в Украине остается ключевым для демографической стабильности и будущего страны.
Ранее РБК-Украина писало, что после начала полномасштабной войны все больше украинских абитуриентов выбирают обучение за рубежом. Самые популярные направления - Австрия, США, Великобритания, Германия и Польша. В разных странах условия отличаются по стоимости, языку преподавания и требованиям к абитуриентам. Самое доступное образование - в Австрии, Германии и Франции, самое престижное, но дорогое - в США и Британии. Также растет интерес к Скандинавии и Канаде.
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