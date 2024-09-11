В МОН назвали специальность, на которой в этом году больше всего бюджетников

По его словам, на бюджет было зачислено 6100 студентов. Еще 2500 студентов этой специальности будут учиться на контракте, из них 300 получили гранты.

Журналистка издания отметила, что среди контрактников только 300 человек составили НМТ на хорошее количество баллов. То есть, каждый восьмой.

"Госзаказ на учителей больше всего, но набор не самый качественный: средний конкурсный балл поступивших в бюджет - около 140, в то же время на журналистику, право, финансы - около 180", - отметила она.

Винницкий признал, что такая проблема прослеживается на специальности "среднее образование". Он отметил, что она не очень привлекает поступающих, которые составляют НМТ на самые высокие баллы.

"Очевидно, это связано с низкой стартовой зарплатой учителя и над этим вопросом министерство активно работает, о чем неоднократно говорил министр Оксен Лесной", - пояснил он.

Винницкий добавил, что в МОН работают над этой проблемой.

Введение в вуз в 2024 году

В этом году основная сессия Национального мультипредметного теста началась 14 мая и продлилась до 25 июня. Во время сдачи теста порог был ниже, чем раньше. Он составил 10% правильных ответов.

После того как будущий абитуриент пересекал порог в 100 баллов, он мог подавать заявку на поступление в вуз. Если даже по одному предмету баллы были ниже минимального порога, тогда принять участие во вступительной кампании 2024 года было невозможно.

Минимум 130 баллов было нужно для поступления в бюджет. При этом каждый вуз имел право самостоятельно установить минимальный балл поступления на контракт. Поэтому на некоторые специальности, даже платную форму получения образования, необходимо было набрать больше баллов.

По меньшей мере 150 баллов должно быть у абитуриентов, которые хотели вступить на контакт на: "право", "публичное управление и администрирование", "международные отношения", "здравоохранение" (на специальности "Стоматология", "Медицина", "Фармация" , промышленная фармация", "Педиатрия")