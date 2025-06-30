Моменты счастья и соблазнов: астролог дала гороскоп на неделю с важными правилами на каждый день

30 июня - день интуиции

"Один из самых благоприятных дней месяца для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской, зачатия ребенка. Обостряются чувствительность, интуиция, могут присниться пророческие, вещие сны, а многочисленные предчувствия могут реализоваться в скором времени", - рассказала эксперт.

Полезны дыхательные практики, лечение органов дыхания, водные процедуры, сеансы ароматерапии. По словам астролога, в понедельник наступает удачный период для педагогов, секретарей, издателей, торговых представителей компаний, фармацевтов и аптекарей, путешественников, ученых-исследователей.

1 июля - удачный день

Во вторник Соловьева советует не бояться важных дел и решений. Можно делать операции, принимать серьезные соглашения и искать новую любовь.

"Благоприятное время для тех, кто имеет предпринимательские способности, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги. Но неблагоприятный период для стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, заключения брака, резкого разрыва с людьми", - советует астролог.

Она советует быть внимательными, поскольку возможны мошенничество и обман.

"1 июля, с 12:29 до 14:26 по киевскому времени, эффективно проводить ревизию в делах и вещах, анализировать, сравнивать, проверять, оценивать эффективность предыдущих проектов, выяснять обстоятельства тех или иных ситуаций, выявлять недостатки, исправлять ошибки в любых сферах жизни", - подчеркнула эксперт.

2 июля - день искушений

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Возможны посещения парикмахерской. Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их", - советует Соловьева.

Также она не советует планировать на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями.

3 июля - стрессовый день

"После 14:00 по киевскому времени наступит стрессовый период. Энергетика суток будет негативно влиять на человека. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному", - предупредила астролог.

Не стоит впускать в свою жизнь негативные эмоции. Внимательно относитесь к информации, которую получаете.

"Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинной работой. Прощайте тех, кто вас обидел. Повышается уровень женской интуиции. Нельзя спорить с женщинами - это нарушит космические законы", - пояснила Соловьева.

4 июля - день особой энергии

До 15:22 по киевскому времени продлится неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской.

А после этого времени жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Астролог советует направить их на укрепление отношений в семье, благоустройство жилья.

"После 15:22 наступает благоприятное время для оформления сделок, проведения торговых операций, подписания документов, оформления на новую работу, начала строительства. Удачный момент для разрешения конфликтов и завершения судебных разбирательств, рекомендуется соблюдать дисциплину, возвращать долги, наводить порядок в делах, убирать дома", - советует астролог.

5 июля - день разрушительного Меркурия

"После 16:34 - один из самых энергетически мощных периодов. В организме просыпаются мощные силы. Отложите на другой день домашнюю уборку. Воздержитесь от сексуальных практик", - добавила она.

5 июля Меркурий будет в разрушительном градусе Льва️. В таком знаке этот градус дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами.

"Возможны проявления обделенности во всем, что касается самовыражения духа. Градус может проявиться вдвойне: либо человек будет разрушать других, либо жизнь будет разрушать его", - пояснила Соловьева.

"Неблагоприятный период для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связан с миром искусства и культуры. Надо избегать праздности, лени, легкомыслия, тщеславия, расточительства, демонстративности, страстности, чрезмерной азартности, комплексов и стойко воспринимать поражения", - отметила она.

6 июля - день итогов

"Один из самых благоприятных дней месяца для новых дел и важных решений, оформления брака, подачи апелляций, вынесения судебных решений. Отличный период, чтобы проявить свои лидерские качества, творческие способности, провести досуг с детьми, посетить концерты, шоу, спектакли или самим выступить перед аудиторией", - советует астролог.

До 17:47 не надо планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок. А после этого времени наступает день включения энергии любви, очищения мыслей, победы мудрости над умом и эмоциями.

"Подводите итоги, оставьте в покое служебное рвение. Не проявляйте негатив: после ссоры будет трудно примириться. Нельзя жаловаться и жалеть себя: есть вероятность надолго застрять в этом состоянии. Избегайте нагрузок на сердечно-сосудистую систему", - отметила эксперт.