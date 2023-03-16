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Момент взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Доне попал на видео

Фото: момент взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Доне попал на видео (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

В Ростове-на-Дону прозвучал взрыв, а потом начался пожар в здании Пограничной службы ФСБ. Момент взрыва попал на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 161.ru.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что пожар начался в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ. По предварительным данным, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения.

Пожар распространился на площади 800 кв м, в результате чего обрушилось две стены. По его словам, пострадал один человек.

Тем временем СМИ сообщают, что в результате пожара один человек погиб, еще двоим потребовалась медицинская помощь.

Фото: пожар в здании Пограничной службы ФСБ (161.ru)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ростове загорелось здание Пограничной службы ФСБ и публиковало видео.

Также отметим, что недавно в Подмосковье произошел пожар на складе, который распространился на площади более 4 тысячи квадратных метров.

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Российская ФедерацияПожарВзрывРостов-на-Дону