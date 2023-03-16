Момент взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Доне попал на видео

В Ростове-на-Дону прозвучал взрыв, а потом начался пожар в здании Пограничной службы ФСБ. Момент взрыва попал на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 161.ru.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что пожар начался в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ. По предварительным данным, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения.
Пожар распространился на площади 800 кв м, в результате чего обрушилось две стены. По его словам, пострадал один человек.
Тем временем СМИ сообщают, что в результате пожара один человек погиб, еще двоим потребовалась медицинская помощь.
Фото: пожар в здании Пограничной службы ФСБ (161.ru)
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ростове загорелось здание Пограничной службы ФСБ и публиковало видео.
Также отметим, что недавно в Подмосковье произошел пожар на складе, который распространился на площади более 4 тысячи квадратных метров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.