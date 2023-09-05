Момент истины. С чем наступление ВСУ заходит в осень и где возможен новый прорыв

Горячий восток. Движение под Бахмутом и линия Купянск-Сватово-Лиман

Лимано-Купянская ось остается одним из самых напряженных участков. Здесь противник сосредоточился на наступательных действиях.

"На Купянском направлении наши Силы обороны отбивают по несколько вражеских атак за день и не дают врагу продвигаться вперед. Количество обстрелов со стороны россиян остается высоким", – говорит замминистра обороны Анна Маляр.

Российская сторона заявляет о якобы контроле над селом Синьковка, но информация не подтверждается. Аналитики проекта DeepState подчеркивают, что оккупанты не могут собрать достаточно сил, чтобы продвинуться на Купянск.

Россияне заявляют о контроле над Синьковкой под Купянском, но информация не подтверждается (фото deepstatemap.live)

На Лиманском направлении продолжаются перегруппировки и попытки противника наступать в районах Белогоровки и Новоегоровки (Луганская область). По словам начальника пресс-службы Восточной группировки ВСУ Ильи Евлаша, россияне постоянно наносят авиаудары, а в один из дней восемь раз штурмовали украинские позиции. Возле Новоегоровки развернулось настоящее сражение с задействованием танков.

"Из семи сожженных танков, два - современные Т-90 "Прорыв", - прокомментировал он вражеские потери. Позже в сети появилось видео уничтожения танков бойцами 43-й отдельной артиллерийской бригады.

Бои за Новоегоровку идут беспрерывно, противник намерен оттеснить ВСУ от переправ через реку Жеребец, через которую перебрасывает свои подкрепление. Цель этого наступления - вклиниться в нашу оборону и пробить коридор до реки Оскол.

На прошлой неделе враг пытался занять высоту 190.8 к северу от села. Все атаки были отражены, и россиян вынудили отойти на восток. Хотя делать окончательные выводы пока рано.

"Боевые действия ведутся в первую очередь за высоты. Не за какие-то населенные пункты, а за господствующие высоты, потому что это позволяет контролировать ситуацию вокруг. Классическая тактика предполагает занятие более выгодных тактических рубежей и позиций, а это в первую очередь – господствующие высоты", – объяснил РБК-Украина эксперт Владислав Селезнев.

Эпицентром боев на Сватовском отрезке стало село Новоегоровка (фото deepstatemap.live)

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что СМИ обычно привязываются к населенным пунктам. Конечно, в селах размещают личный состав и технику, превращают их в опорные пункты и размещают огневые позиции. Но главное – это география, особенности ландшафта и высоты.

"Высоты важны для россиян, потому что на Лимано-Купянской оси они вынуждены наступать с открытых позиций в низинах. Поэтому они не могут реализовать и без того небольшой наступательный потенциал. Согласно имеющейся информации, у них не лучшая ситуация с 4-й танковой дивизией, которая несет серьезные потери. Не исключено, что результатом нынешних действий может стать то, что эта дивизия потеряет боеспособность", – отметил он, усомнившись, что противник сможет продавить нашу оборону.

Южнее вражеская артиллерия активизировалась в Серебрянском лесничестве. По данным аналитиков DeepStatе, во второй половине июля под Лиманом противник обрушил позиции одной из бригад. Но дальнейшее продвижение удалось остановить почти сразу.

Что касается Бахмута, там россияне сосредоточены на обороне, сдерживая украинские войска на северном и южном флангах. Анна Маляр говорит об украинских успехах в районе Клещиевки. По ее словам, за неделю под Бахмутом освободили еще 3 квадратных километра территории, с начала наступления – 47.

Южный фронт. Выход на главную линию обороны россиян

Хорошие новости поступают с Мелитопольского направления, где после Работино наши войска развивают успехи возле Новоданиловки и Новопрокоповки (Запорожская область) и закрепляются на новых рубежах.

"Враг на юге несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", – отметила Маляр.

Основные бои ведутся южнее Работино, к северо-востоку от Новопрокоповки и западнее Вербового. На днях появилось видео, как 44-я артиллерийская бригада разбила колонну российских грузовиков с пехотой к югу от Вербового.

Интересные детали о Работино озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, одно из наших подразделений несколько месяцев безуспешно шло на штурмы, пока не поменяли командование.

Новое руководство создало сводную группу из порядка 30 мотивированных бойцов. Они за 18 часов ползком преодолели минные поля, добрались до посадки, выбили россиян и двое суток удерживали позиции, пока не подошло подкрепление.

После группа прошла еще 10 километров по минным полям, штурмом взяла укрепления и удерживала рубежи до подхода основных сил. Три десятка человек выполнили работу батальона, потери составили 7 раненых.

"Фактически работа этой группы сделала возможным наступление целой бригады на Работино и его освобождение. После закрепления на его флангах мы открываем путь на Токмак и, в конце концов, на Мелитополь и границу с Крымом", - добавил министр.

Результатом стал прорыв так называемых "линий Суровикина". Сейчас наши войска ориентировочно прошли около 1,5 км на юг и юго-восток в сторону Новопрокоповки. И расширяют плацдарм на этом отрезке.

Украинские войска расширяют плацдарм между Работино и Вербовым (фото deepstatemap.live)

Командующий группировки "Таврия" Александр Тарнавский говорит, что ВСУ находятся между первой и второй линиями обороны. По его словам, на первую линию Россия потратила около 60% времени и ресурсов, на вторую и третью - по 20%. Поэтому их наши войска могут прорвать быстрее.

Эксперт Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва будет освобождение Токмака, его оперативное окружение либо выход южнее дороги Т0401 Токмак - Пологи.

"Когда мы сможем это сделать? Делать прогнозы – дело неблагодарное. Но в целом, согласно тому движению, которое наблюдается по левому флангу, это может произойти до конца сентября. То есть прорыв второй линии в сентябре, а в октябре фактически должно начаться движение на третью", – отметил он в беседе с изданием.

Владислав Селезнев настроен менее оптимистично. По его словам, в уравнении слишком много переменных, и трудно сказать, хватит ли украинской армии ресурсов поддерживать интенсивность операций. Особенно на фоне того, что западные партнеры сдержанно воспринимают смену руководства Минобороны.

Издание The New York Times обращает внимание на смену российской тактики обороны на юге. В частности, оккупанты заливают минные поля легковоспламеняющимися веществами. И когда украинские саперы приступают к разминированию, сбрасывают с дронов гранаты, "вызывая море огня и взрывов".

По мнению Селезнева, скорее всего, это не постоянная практика, а единичные случаи.

"Представим себе: они поджигают минные поля и детонирует все, что они напихали в нашу землю. Де-факто поля становятся разминированными и ничто не мешает нашему продвижению вперед. Если так и происходит, то поджог минных полей можно назвать "фолом последней надежды", когда в критичной ситуации враг прибегает к таким шагам. Сегодня все взрывается, завтра там просто выжженное поле, где нет угроз для нашего продвижения. Довольно странная тактика", – подчеркнул эксперт.

О чем можно говорить с уверенностью, так это об увеличении темпов на Мелитопольском отрезке. И скорее всего от событий возле Работино, Вербового и Новопрокоповки зависит судьба наступления на юг.

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко предположил, что там враг ослаблен и не сможет сильно сопротивляться.

"То, о чем мы говорим – Вербовое, Новопрокоповка и другие населенные пункты – это расширение нашего плацдарма. Цель которого закрепить фланги и продвинуться вглубь обороны российских войск", – рассказал он РБК-Украина.

Серые зоны на левом берегу Днепра

Несмотря на информационную тишину, украинские силы проводят операции на левобережье Херсонской области. На прошлой неделе появилось видео с сине-желтым флагом над садовым кооперативом "Дорожник" в 3 километрах от оккупированных Олешек.

Ситуация возле села Казачьи Лагеря, где раньше высаживался десант и брали в плен российского офицера, остается неизвестной. В то же время так называемые "военкоры" говорят о якобы высадке возле села Подстепное на северо-восток от Олешек. На карте DeepState данный район отмечен как серая зона.

На северо-восток от Олешек появилась новая серая зона (фото deepstatemap.live)

Расширение серой зоны не равно появлению плацдарма. Операции ведутся ограниченными силами в диверсионно-разведывательном формате, и после выполнения боевых задач они возвращаются назад.

"Что такое плацдарм? Это территория, на которой размещается личный состав, танки, артиллерия, РСЗО, зенитно-ракетные комплексы для прикрытия наступления с воздуха. Мы видим наши танки на левом берегу? Нет, так что это не плацдарм. Мы расширяем серую зону, не позволяем россиянам восстанавливать первую линию обороны, осуществляем огневой контроль, но не контролируем зону полноценно. Хотя у всех серых зон есть очень важное свойство: так или иначе в какой-то момент они меняют свой цвет", – объясняет Александр Коваленко.

"Шахеды" падают, Румыния закрывает глаза

В ночь на 4 сентября Россия атаковала дронами Одесскую и Днепропетровскую области. Всего было запущено 32 "шахедов", 23 из них удалось сбить.

Юг Одесской области атаковали в несколько волн, а вражеские цели двигались вдоль границы с Румынией. В результате ударов повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий, в том числе в порту Рени. Обошлось без жертв и пострадавших.

Но на этот раз часть дронов упала и взорвалась на территории Румынии. По крайней мере, так утверждает Украина.

Спикер МИД Олег Николенко со ссылкой на пограничников рассказал, что это произошло при атаке на порт Измаила. Что в очередной раз подтверждает – российские БПЛА представляют угрозу не только для Украины, но и для соседних стран.

Дроны "Шахед" упали на румынской территории (фото facebook Олега Николенко)

Как отмечаент начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, враг не впервые использует географические особенности и прокладывает траекторию максимально близко к границе. В районе Рени и Измаила расстояния настолько невелики, что последствия ударов действительно могут угрожать Румынии.

"Факт был зафиксирован, страна-сосед проинформирована, что такая опасность существует, и нами зафиксировано попадание… Дальше реагирование должно быть за соседней страной", – отметила она.

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил в ответ ужесточить санкции против российской оборонки, лишить ее возможности запускать дроны и ракеты, передать Украине больше систем ПВО/ПРО, а также дальнобойные ракеты. Только это, по его мнению, способно остановить агрессора.

Но рассчитывать на особую реакцию не стоит: минобороны Румынии отрицает падение беспилотников. В его заявлении говорится, что информация украинской стороны якобы не соответствует действительности, а Россия "ни разу не создавала прямых угроз" безопасности Румынии.

По мнению Александра Коваленко, от Бухареста ждали слов пожестче, а он проявил откровенно бесхребетную позицию.

"Это не значит, что они должны объявить войну или задействовать ст. 5 договора НАТО о коллективной безопасности. Это значит, что Румыния должна твердо заявить о неприемлемости использования ее воздушного пространства для ударов по Украине", – возмущен эксперт.

Он также подчеркивает, что Украина не может сбивать такие объекты, поскольку если они упали на румынской территории, то в какой-то момент находились в румынском небе.

"На что это указывает? На то, что Румыния, имея такой прецедент, проявила слабость. Меня это удивляет, потому что ей нечего бояться. Что бы сделала Россия? Нанесла ракетный удар по Бухаресту? Да нет, ничего подобного, но наши соседи сначала не признают, что в их воздушное пространство заходят ракеты, а теперь не признают "шахеды", хотя есть доказательства. Выглядит все это не то, чтобы забавно, а очень грустно", – добавил эксперт.

Александр Мусиенко напоминает, что на территории стран НАТО такие инциденты происходят уже не впервые.

"Я думаю, это (заявление Румынии, – ред.) связано с позицией самого НАТО. Сознательно закрывать глаза на инциденты, которые они считают незначительными, чтобы не провоцировать эскалацию с Россией. Но надо понимать, что чем дальше будут закрывать глаза, тем больше Россия себе позволит в будущем", – отметил он.

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Одним из достижений летней кампании стал прорыв российских рубежей на юге, который объективно дает возможности для дальнейших наступательных действий. Впереди решающие бои, разворачивающиеся на главной линии обороны окупантов. В направлении Токмака украинские военные уже местами прорвали первые позиции этой линии. Нечто похожее было в ноябре 2022 года, когда наши подразделения освобождали Херсон. Да – у противника не было там настолько подготовленной обороны, а у нас – тех ресурсов, которые есть сегодня. Однако сама херсонская операция тоже началась еще летом. Повторится ли такой же успех в Приазовье, станет понятно в ближайшие недели.