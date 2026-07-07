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В Молодове не советуют гражданам ездить в РФ: могут оказаться на фронте

06:58 07.07.2026 Вт
2 мин
Чем еще рискуют молдаване пересекая границу с Россией?
aimg Филипп Бойко
Фото: здание МИД Молдовы (Getty Images)

Граждане Молдовы, желающие въехать в Россию, стали сталкиваться с усиленными проверками и принуждением к подписанию контракта с Минобороны. Кроме того, их могут ждать многочасовые допросы в аэропорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Молдовы.

По данным ведомства, на границе задерживают прежде всего мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, лиц с недавно выданными паспортами и посещающих Украину путешествует самостоятельно или имеет российское гражданство.

МИД предупредил, что въезжающих могут допрашивать от 3 до 12 часов и заставлять проходить полиграф. Также от них требуется предоставить доступ к гаджетам и подписать согласие на обработку персональных данных.

Пограничники задают вопросы о поездках в Украину, профессиональной деятельности, родственниках и отношении к войне. При проверке документы изымаются.

Отказ выполнять требования российских властей может привести к запрету на въезд или административной ответственности, включая арест, отметили в ведомстве.

Там добавили, что на задержанных оказывается давление, чтобы склонить их к подписанию контракта на службу в Вооруженных силах РФ. В связи с этим МИД Молдовы рекомендовал соотечественникам тщательно оценивать необходимость поездок в Россию.

Контекст события

Молдова окончательно закрыла "русский дом" в Кишиневе. Центр был известен своей ярой популяризацией русского языка и культуры.

Также Молдова хочет поднять вопрос Приднестровья во время переговоров по миру в Украине. Речь идет о русском военном присутствии в Приднестровье.

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