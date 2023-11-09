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Молодежная сборная Украины забрала бомбардира "Динамо" на матчи отбора к Евро-2025

Фото: Украинская молодежка после победы над Англией U-21 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб сборной Украины U-21 во главе с Унаи Мельгосой выбрал футболистов на предстоящие поединки квалификации перед чемпионатом Европы 2025 года. В команду вернулся нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Испанский специалист будет полагаться на 24-х исполнителей. Наряду с представителями Премьер-лиги будет готовиться и тройка легионеров.

Наибольшее представительство в молодежке будет у "Динамо" – пятеро игроков в каждой линии. К привлеченным ранее представителям иностранных первенств – Егору Ярмолюку ("Брентфорд") и Максиму Кучерявому ("Сент-Джонстон") – присоединился полузащитник чешского "Слована" Иван Варфоломеев. Раньше он играл за сборные U-19 и U-16.

В ноябре "сине-желтые" проведут два матча отбора. Оба поединка будут номинально домашними. 17 ноября украинцы встретятся с Люксембургом U-21, а 21 ноября будут противостоять сверстникам из Азербайджана. Пока сборная Украины U-21 идет лидером группы F (9 очков).

Состав молодежной сборной Украины на ноябрьские матчи квалификации к Евро-2025:

Вратари: Нещерет, Фесюн, Кинарейкин

Защитники: Батагов, Салюк, Дидык, Роман, Козик, Вивчаренко, Смоляков, Скорко

Полузащитники: Бражко, Н. Волошин, Варфоломеев, Яцык, Очеретько, Ярмолюк, Рубчинский, Кучерявый, Брагару, Квасница

Нападающие: Вьюнник, Ванат, Краснопир

 

 

Недавно УАФ выбрала домашний стадион для молодежной сборной Украины. Сразу два матча отбора к Евро-2025 среди 21-летних "сине-желтые" сыграют на Пиренеях. Временным домом команды Унаи Мельгосы будет стадион "Нуэва-Кондомина" в Мурсии.

К слову, накануне Ребров объявил состав сборной Украины на поединок против Италии.

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