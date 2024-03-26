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Молодежная сборная Украины разгромила Азербайджан U-21 в отборе к Евро-2025

Фото: "Сине-желтые" одержали шесть побед подряд (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-21 уверенно одолела сверстников из Азербайджана в квалификации к чемпионату Европы 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро U-21, квалификация, группа F

Азербайджан U-21 – Украина U-21 – 0:3

Голы: Яцык, 25, Очеретько, 40, Рубчинский, 56

 

"Сине-желтые" взяли мяч под контроль с первых минут. Сразу появились и моменты. Вот Смоляков проверил бдительность кипера выстрелом с дистанции в девятку, а Краснопир с перспективной позиции не смог акцентированно пробить после передачи Рубчинского.

Выйти вперед украинская молодежка смогла на 25-й минуте. Это Яцык в касание из пределов штрафной замкнул прострел Крупского. Хозяева попытались ответить через несколько минут – Ахундзаде накрутил защитников, но переиграть Нещерета в очном противостоянии не смог.

Зато гости удвоили свое преимущество перед перерывом. Прологом к забитому мячу стал упущенный Батаговым момент, когда он не смог протолкнуть сферу мимо Рамазанова. На 40-й минуте Очеретько получил передачу перед штрафной, убрал оппонентов и точно пробил в правый угол.

Со стартом второй половины сборная Азербайджана U-21 попыталась перехватить инициативу. Хозяева пытались держать мяч на чужой половине, но до опасности дело не дошло. Зато подопечные Унаи Мельгосы при первой возможности сделали счет разгромным – Рубчинский принял передачу Очеретько с глубины на грудь и переиграл вратаря в ближнем бою.

Как следствие, финальные полчаса с лишним превратились в формальность. Украинская молодежка хладнокровно довела матч до логической победы и сохранила лидерство в группе F квалификации. Команда Мельгосы набрала 18 очков после шести туров и на три пункта оторвалась от Англии.

К слову, утром подготовили анонс поединка сборной Украины против Исландии в плей-офф за место на Евро-2024.

Напомним, накануне напомнили историю противостояний сборной Украины с Исландией на международной арене.

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