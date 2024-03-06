Шевченко-младший получил дебютный вызов в сборную Украины

Украинская ассоциация футбола обнародовала список вызванных в сборную Украины до 19-ти лет. Среди них – сын Андрея Шевченко Кристиан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

17-летний центрфорвард английского "Уотфорда" впервые приглашен в сборные родины отца. В нынешнем сезоне он играл в командах U-18 и U-21 "шершней".

В марте юные "сине-желтые" под руководством Дмитрия Михайленко сыграют однокруговой турнир, борясь за путевку на Евро-2024. Соперниками Шевченко-младшего и компании будут сверстники из Северной Македонии, Латвии и Швейцарии. На чемпионат выйдет только победитель квартета.

Кроме сына президента УАФ, в сборную Украины U-19 вызвали и сына экс-звезды киевского "Динамо" Олега Гусева – Алексея. Также в лагерь команды приедет немало легионеров. Чемпионат Германии будут представлять защитники Иван Ермачков, Максим Стрюков, полузащитник Даниил Кревсун, Бельгии – нападающий Михаил Дубровный, а Англии – Тимур Тутеров.

Состав сборной Украины U-19 на мартовские матчи:

Вратари: Кравец, Крапивцов

Защитники: Гусев, Михавко, Балаба, Дрозд, Огарков, Ермачков, Стрюков

Полузащитники: Ващенко, Маткевич, Цуканов, Мельниченко, Синчук, Кревсун

Нападающие: Пономаренко, Гаджиев Дубровный, Тутеров, Шевченко

Теоретически на Шевченко-младшего могут претендовать 4 сборные – Англии (британский паспорт), Украины (родина отца), США (родина матери) и Польша (родина предков по материнской линии). Его отец провел в сборной Украины 111 матчей, забив 48 мячей. Он по-прежнему остается лучшим бомбардиром команды в истории.