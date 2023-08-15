Молодежная сборная Украины узнала место старта отбора к Евро-2025

Матч Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 состоится 12 сентября в словацком Попраде. Поединок примет местная арена NTC Poprad. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

Матч "сине-желтых" на словацкой земле будет первым официальным для Унаи Мельгосы. Испанский специалист возглавил молодежку в конце июля. В должности он сменил украинца Ротаня, с которым сборная Украины U-21 дошла до полуфинала Евро-2023 и завоевала путевку на Олимпийские игры.

Перед поединком с Северной Ирландией украинская команда проведет спарринг. 8 сентября новые подопечные Мельгосы встретятся с немецкой молодежкой. Товарищеский матч состоится в Саарбрюкене.

В квалификации к Евро-2025 сборная Украины U-21 будет выступать в группе F. Другие соперники – Люксембург, Англия, Азербайджан и Сербия. Прямую путевку на чемпионат Европы получит только победитель секстета.