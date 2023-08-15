RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Молодежная сборная Украины узнала место старта отбора к Евро-2025

Фото: Украинская молодежка на Евро-2023 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола определилась с временным домом для сборной Украины U-21. Осенью молодежная команда стартует в квалификации к чемпионату Европы 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 состоится 12 сентября в словацком Попраде. Поединок примет местная арена NTC Poprad. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

Матч "сине-желтых" на словацкой земле будет первым официальным для Унаи Мельгосы. Испанский специалист возглавил молодежку в конце июля. В должности он сменил украинца Ротаня, с которым сборная Украины U-21 дошла до полуфинала Евро-2023 и завоевала путевку на Олимпийские игры.

Перед поединком с Северной Ирландией украинская команда проведет спарринг. 8 сентября новые подопечные Мельгосы встретятся с немецкой молодежкой. Товарищеский матч состоится в Саарбрюкене.

В квалификации к Евро-2025 сборная Украины U-21 будет выступать в группе F. Другие соперники – Люксембург, Англия, Азербайджан и Сербия. Прямую путевку на чемпионат Европы получит только победитель секстета.

К слову, ранее "Шахтер" пожаловался в ФИФА на "Галатасарай" и бразильца Тете.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины