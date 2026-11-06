Молодой Орбан был информатором спецслужб, его доносы могут храниться в Москве, - СМИ

Саболч ссылается на показания бывшего премьер-министра Венгрии Миклоша Немета, возглавлявшего правительство в 1988-1990 годах.

В заявлении, датированном 30 марта 2026 года, Немет упоминает встречу, которая состоялась незадолго до первых свободных выборов в Национальное собрание, в марте 1990 года.

По его словам, тогдашний министр обороны Ференц Карпати передал ему три оригинальных, написанных от руки и подписанных агентурных отчетов, которые, как утверждалось, принадлежали Орбану.

Эти отчеты содержали наблюдение Орбана относительно его сослуживцев во время прохождения им срочной службы в Залаэгерсеге, в частности, их поведения, а также политических, сексуальных и религиозных взглядов.

Однако Немет отметил, что у него не было возможности проверить личность автора, а также подлинность почерка и подписи, хотя он, как ему казалось, их узнал. Документы он вернул в Карпаты, а копии не сохранил.

Впоследствии документы исчезли, поэтому они сейчас - неизвестно. Спикер Орбана, к которому обратился журналист, назвал информацию фейком.

Миклош Немет поделился своей информацией после смены власти в Венгрии, когда это стало возможным из-за изменения законодательства.

По словам Немета, который уже ушел на пенсию, в последние годы он ждал таких изменений в законодательстве, которые позволили бы обнародовать находящиеся в его владении материалы.

А в сентябре, после принятия правительством Венгрии закона о расширении доступа к государственным документам, он передал эти материалы в архив.