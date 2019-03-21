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Молодіжна збірна України проведе перший матч під керівництвом Ротаня


Команда матчем проти Естонії розпочне програму контрольних поєдинків

Молодіжна збірна України (U-21) 21 березня о 14:00 проведе свій перший матч під керівництвом головного тренера Руслана Ротаня. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Команда матчем проти Естонії розпочне програму контрольних поєдинків у Туреччині. Усього в рамках етапу підготовки до відбору Євро-2021 молодіжна збірна України зіграє чотири поєдинки.

Розклад усіх матчів турніру в Туреччині:

21.03 Естонія - Україна (14:00)
22.03 Україна - Македонія (14:00)
22.03 Казахстан - Латвія (16:00)
24.03 Македонія - Латвія (14:00)
24.03 Казахстан - Естонія (16:00)
25.03 Україна - Казахстан (16:00)
26.03 Латвія - Україна (14:00)
26.03 Естонія - Македонія (16:00)

Цей турнір є одним з етапів підготовки молодіжної команди до офіційних змагань. У відбірковому турнірі Євро-2021 "синьо-жовті" стартують 6 вересня матчем проти Фінляндії.

Нагадаємо, Руслан Ротань розповів про головні завдання на посаді головного тренера молодіжної збірної України, заявивши, зокрема, що всі збірні повинні працювати на національну команду.

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