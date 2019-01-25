Всі збірні повинні працювати на національну команду України, - Ротань

Фото: Руслан Ротань і Андрій Шевченко (ffu.ua)

Наставник - про найближчі плани команди

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів про комплектації команди та головні завдання на новій посаді. Своїми очікуваннями він поділився з сайтом телеканалів "Футбол 1/2".

"Головне завдання - йти нога в ногу з національною збірною, потрібно підтримувати їх інтереси. Прекрасно розумію, що всі збірні повинні працювати на національну команду. План ясний і я готовий його виконувати і співпрацювати. Звичайно, про результати молодіжної збірної теж не можна забувати, вони дуже важливі, я розумію свою відповідальність, яка лежить на мені і моїх помічників", - зазначив Ротань.

Нагадаємо, після завершення кар'єри гравця Ротань працював помічником наставника В'ячеслава Шевчука в донецькому "Олімпіку".

Наприкінці 2018 року він був призначений наставником команди U-21. На цій посаді 37-річний фахівець змінив Олександра Головко, який був звільнений після непотрапляння збірної на молодіжний Євро-2019.