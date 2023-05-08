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Молодежь в оккупации помогает россиянам бороться с обращением гривны в Запорожской области

Фото: Оккупант и гражданские люди (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Для выявления предпринимателей, которые пользуются гривной, оккупанты пытаются привлечь молодежь на захваченной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россияне продолжают борьбу с гривной на временно оккупированных территориях. В частности, в Запорожской области российское руководство проводит мероприятия, направленные на консолидацию коллаборационистов выявленных среди местного населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что молодежная пророссийская организация "Юг-Молодой" пытается привлечь в ряды людей в возрасте от 16 до 25 лет. Однако из-за малого количества коллаборантов среди гражданского населения региона, к мерам оккупанты привлекают "волонтеров" с территории РФ.

"Главная задача данной организации - реализация решений оккупационной "администрации" и тотальное вытеснение любых признаков украинской идентичности на захваченных территориях", - пояснили в ЦНС.

Пример такой деятельности - контроль соблюдения запрета на ведение торговли гривнами, когда представители организации применяли физическую силу к предпринимателям и запрещали вести какую-либо деятельность связанную с гривнами.

Напомним, что военные РФ продолжают мародерить на оккупированных территориях Запорожской области.

Жителей оккупированной части Запорожской области призвали приобщиться к уничтожению оккупантов с помощью чат-бота "єВорог".

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