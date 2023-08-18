RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Молочные предприятия рассматривают закупки молока в Польше

Фото: молочные предприятия рассматривают закупки молока в Польше (flickr)
Автор: Юлия Бойко

В сентябре молокозаводы обсудят потенциальные закупки молока в Польше с местными молочными кооперативами, сообщили "Бизнес Телеграфу" в Союзе молочных предприятий Украины (СМПУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора СМПУ Арсена Дидуру .

"Наши молочные предприятия получили закупочные предложения от польских производителей молока на уровне украинских цен. Уже в сентябре молокозаводы могут привезти из Польши контракты на 15-20 тысяч тонн сырья ежемесячно после переговоров с молочными кооперативами", - заявил Дидур.

По его словам, прибегнуть к импорту как альтернативе перерабатывающие предприятия вынуждены в ответ на потенциальные риски. А именно - дефицит качественного промышленного молока, его стремительное удорожание в Украине и возможный рост цен на готовую молочную продукцию в связи с этим.

Производители молока также добавляют, что не получают дотаций от государства во время войны для увеличения поголовья и производства. Это чревато пищевой безопасностью Украины, считают в СМПУ. Таким образом, производители молочной продукции пытаются избежать риска дефицита сырья и роста цен на готовую молочную продукцию, уверяют в Союзе молочных предприятий Украины.

Напомним, в августе цены на молоко в Украине начали расти. Средняя закупочная стоимость молока экстра сорта составила 11,67 грн/кг без НДС, что на 12 копеек больше месяца назад и на 9 копеек дороже по состоянию на 25-31 июля, сообщают в Ассоциации производителей молока.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша