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В Молдове задержали 11 уклонистов из Украины при незаконном пересечении границы

Фото: В Молдове задержали 11 уклонистов из Украины при незаконном пересечении границы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Молдовские пограничники выявили 11 украинцев, которые незаконно проникли в страну из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пограничной полиции Молдовы.

Один из мужчин, предположительно, являлся гидом, и известно, что организаторы собирались получить - более 40 тысяч евро.

Отмечается, что инцидент произошел на прошлой неделе. С помощью приборов ночного видения пограничники отслеживали действия лиц при незаконном пересечении молдавско-украинской границы, в результате чего были выявлены и опознаны 11 украинцев.

В рамках документирования дела по согласованию с прокуратурой г. Басарабяска один из граждан Украины, 24-летний мужчина, подозревается в том, что он являлся проводником своих соотечественников.

В случае признания вины подозреваемым грозит уголовное наказание (ст. 362/1 п. 2 лит. б, в, Уголовный кодекс Республики Молдова). Для выяснения всех обстоятельств молдавские пограничники будут сотрудничать с украинскими. 

Экстрадиция уклонистов в Украине

После начала мобилизации в Украине в феврале 2022 года начали возникать схемы для выезда за границу военнообязанных - тех, кто не имеет права на отсрочку или освобождение от мобилизации на законных основаниях.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что украинские правоохранительные органы практически в любой стране мира могут запросить экстрадицию людей, которые выехали за границу по поддельным документам ВВК.

При этом нардеп Федор Вениславский отметил, что массовой экстрадиции уклонистов в Украину из-за границы не будет.

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