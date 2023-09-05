В Молдове оставили в силе запрет Додона на выезд из страны

Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет бывшему президенту Игорю Додону на выезд из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

По мнению ВСП, на свободе Додон "мог принять все меры для уничтожения, влияния на некоторых свидетелей, путем публичного запугивания их определенными высказываниями вне судебного разбирательства в суде, что серьезно сказалось бы на них".

"Объективный характер уголовного процесса будет способствовать уклонению от ответственности и уголовному наказанию указанного лица", - подытожили там.

Что предшествовало

24 мая 2022 года Додон был задержан по делу о коррупции и государственной измене. 26 мая суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Позже его отпустили из-под домашнего ареста, однако запрет на выезд из страны остался.

В феврале 2023 года Додон стал фигурантом еще одного дела - подделки медицинской справки, на основе которой он хотел уехать в Румынию якобы для лечения сына.

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