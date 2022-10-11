В Молдове призвали экономить энергию, потому что страна перестала получать ее из Украины

В Молдове призывают граждан экономить энергию, потому что не получает ее из-за последствий массированного ракетного удара по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Newsmaker .

"Имею к вам большую просьбу - давайте попробуем экономить электроэнергию, особенно с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00. Почему это так важно? Потому что экономия позволит нам не нарушать повседневную деятельность", - заявил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.

По его словам, страна вынуждена использовать запасы газа для получения необходимой энергии, поэтому важно, чтобы все граждане экономили, насколько это возможно.

Спину сообщил, что с 11 октября поставки Молдовы полностью обеспечиваются Молдавской ГРЭС. Также для генерации тех 30% потребностей, которые ранее обеспечивали поставки из Украины, было выделено Кучурганской электростанции 0,9 млн кубометров газа.