В Молдове призвали экономить энергию, потому что страна перестала получать ее из Украины

В Молдове призывают граждан экономить энергию, потому что не получает ее из-за последствий массированного ракетного удара по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Newsmaker.
"Имею к вам большую просьбу - давайте попробуем экономить электроэнергию, особенно с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00. Почему это так важно? Потому что экономия позволит нам не нарушать повседневную деятельность", - заявил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.
По его словам, страна вынуждена использовать запасы газа для получения необходимой энергии, поэтому важно, чтобы все граждане экономили, насколько это возможно.
Спину сообщил, что с 11 октября поставки Молдовы полностью обеспечиваются Молдавской ГРЭС. Также для генерации тех 30% потребностей, которые ранее обеспечивали поставки из Украины, было выделено Кучурганской электростанции 0,9 млн кубометров газа.
Напомним, ранее стало известно, что из-за технических проблем на одной из подстанций, возникших в результате ракетных ударов россиян, часть Львова осталась без электричества .
Также мы писали, что в Киеве сегодня, 11 октября, используются аварийные отключения электроэнергии.
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