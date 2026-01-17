В Молдове ночью упала российская "Гербера": подробности

В Молдове в одном из районов утром 17 января нашли российский беспилотник. Это оказалась "Гербера" - дрон-"приманка", не оснащенный боевой частью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы.
В полиции отметили, что дрон нашли утром 17 января возле села Нукарены Теленештского района. На место прибыли правоохранители и эксперты, которые осмотрели беспилотник.
"Было установлено, что это модель "Гербера", как и последние обнаруженные в нашей стране. Он не содержит взрывчатки и не представляет опасности для граждан. Напоминаем, что при обнаружении подобного объекта нельзя приближаться или прикасаться к нему", - сказано в сообщении.
Также в полиции показали фото найденного дрона. Беспилотник нашел местный охотник, который немедленно сообщил об этом в полицию.
Напомним, что дрон мог быть одним из тех беспилотников, которыми российские войска в ночь на 17 января нанесли удар по энергетическому объекту в Одесской области. В результате российского теракта возник пожар, были повреждения.
Всего в ночь на 17 января Россия атаковала Украину 115 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.