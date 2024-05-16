В Молдове определились с датой референдума о вступлении в ЕС

Парламент Молдовы утвердил дату референдума по вступлению страны в Европейский союз. Он состоится 20 октября 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Как сообщается, за соответствующее решение проголосовали 55 депутатов партии власти "Действие и солидарность" (PAS). Еще 20 депутатов от оппозиции воздержались, один проголосовал против.
К тому же авторы законопроекта изменили выносимый на референдум вопрос. Вместо вопроса "Вы за присоединение Молдовы к ЕС?" в бюллетене будет вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдовы". И два варианта ответа: "Да" и "Нет".
Один из авторов законопроекта о проведении референдума, депутат PAS Вероника Рошка добавила, что в избирательном бюллетене будут указаны конкретные изменения, которые будут внесены в Конституцию, если на референдуме большинство избирателей проголосуют "ЗА".
В преамбуле Конституции появится упоминание о европейской идентичности и необратимости европейского пути развития Молдовы.
В Конституции также появится отдельная статья "Европейская интеграция". В нем укажут, что Молдова присоединяется к договорам о создании ЕС и к актам, пересматривающим учредительные договоры ЕС. После присоединения к этим договорам и актам у них будет приоритет перед национальными законами.
Эти поправки будут внесены сразу после признания Конституционным судом результатов референдума, без дополнительного голосования в парламенте.
Кроме того, издание отмечает, что ранее спикер парламента Игорь Гросс говорил, что референдум состоится в один день с президентскими выборами. Это означает, что президентские выборы в Молдове также могут состояться 20 октября, если соответствующую дату утвердит парламент.
Напомним, Европейский совет 14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.
24 декабря 2023 года президент Мая Санду предложила парламенту организовать в Молдове референдум о вступлении в Евросоюз. Она заявила, что его можно будет провести осенью 2024 года, когда должны пройти президентские выборы.
Через несколько дней парламент Молдовы разрешил проводить республиканские референдумы в один день с парламентскими, президентскими и местными выборами.
Позже Санду сообщила, что референдум о вступлении Молдовы в Европейский союз признали конституционным и он может состояться 20 октября 2024 года.
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