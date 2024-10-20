В Молдове начались президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС

Главным фаворитом выборов остается прозападный кандидат Майя Санду, которая, по данным опросов, имеет значительное преимущество над соперниками. Однако, если ей не удастся набрать 50% голосов, второй тур выборов состоится 3 ноября. Скорее всего, ее соперником станет Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор, поддерживаемый пророссийской Партией социалистов.

На параллельном референдуме решается, следует ли закрепить в конституции страны цель о вступлении в ЕС. Санду активно поддерживает эту идею, надеясь на массовую поддержку.

По ее словам, голос каждого важен, независимо от места нахождения избирателя. Большинство населения, согласно опросам, поддерживает вступление в Европейский союз, однако пять кандидатов на выборах призывают голосовать против или бойкотировать референдум, называя его политической уловкой.

Для признания референдума действительная явка должна составить не менее одной трети избирателей, что осложняется устаревшими списками избирателей и массовой эмиграцией.

Выборы проходят на фоне обвинений во вмешательстве России. Полиция заявила, что Илан Шор, беглый молдавский магнат, проживающий в России, пытался подкупить 130 тысяч избирателей, чтобы те голосовали против вступления в ЕС и поддержали пророссийского кандидата. Шор отвергает обвинения, хотя заочно осужден за мошенничество.

Полиция также сообщила, что выявила сеть по подготовке гражданских беспорядков в Молдове с обучением сотен людей в России. Несмотря на эти инциденты, власти уверены, что результаты голосования не будут существенно искажены внешним влиянием.

Референдум и выборы проходят на фоне напряженных отношений с Москвой, которые ухудшились с 2020 года, когда Майя Санду стала президентом.